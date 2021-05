കാസർകോട്ട് മെഡി. കോളേജ് പൂര്‍ണ സജ്ജമാക്കണം, മലയോര ഹൈവേ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം; മന്ത്രി അഹ്മദ് ദേവര്‍കോവിലിന് മുമ്പാകെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്

Posted on: May 29, 2021 8:03 pm | Last updated: May 29, 2021 at 8:08 pm