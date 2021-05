കൊവിഡ് മരണവും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളും

കൊവിഡ് മരണവും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളും

മരണകാരണ നിർണയത്തിന് ഐ സി എം ആറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുളള സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാനിട വരുത്തും. ഇവർക്കും വേണ്ടേ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ? കൊവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം.

Posted on: May 29, 2021 12:09 pm | Last updated: May 29, 2021 at 12:09 pm