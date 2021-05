ദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററെ മാറ്റണം; 12 പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ ഒന്നിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും

Posted on: May 28, 2021 7:42 am | Last updated: May 28, 2021 at 7:42 am