അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ ഏകാധിപത്യ നടപടികള്‍ തുടരുന്നു; ലക്ഷദ്വീപില്‍ 39 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൂട്ടസ്ഥലമാറ്റം

Posted on: May 27, 2021 11:33 am | Last updated: May 27, 2021 at 1:14 pm