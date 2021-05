ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്ററുകള്‍ വാങ്ങരുത്; ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഉടന്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 26, 2021 7:20 pm | Last updated: May 26, 2021 at 7:20 pm