ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയവരുടെ ഇഖാമ, റീ എന്‍ട്രി, സന്ദര്‍ശക വിസ എന്നിവയുടെ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കാന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവ്

Posted on: May 24, 2021 10:20 pm | Last updated: May 24, 2021 at 10:20 pm