മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു; പ്രതിദിനം കാല്‍ ലക്ഷം പരിശോധന

Posted on: May 23, 2021 5:00 pm | Last updated: May 23, 2021 at 5:00 pm