സമ്പൂർണ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന‌ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർവേ; ജപ്തി മൂലം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ നിയമം; ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ

സമ്പൂർണ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന‌ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർവേ; ജപ്തി മൂലം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ നിയമം; ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ

Posted on: May 20, 2021 8:38 pm | Last updated: May 20, 2021 at 8:38 pm