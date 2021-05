കൊവിഡ് കേരളം: പിഴച്ചതെവിടെ?

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞ്, വ്യാപനതോത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞുവന്ന കാലം. വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരെ രോഗവാഹകരായി മുദ്രകുത്തി മാറ്റിയപ്പോഴും സ്വയം പാലിക്കേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മലയാളി മറന്നു.

Posted on: May 17, 2021 5:00 am | Last updated: May 16, 2021 at 10:55 pm