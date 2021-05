കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കും: കെജ്‌രിവാള്‍

Posted on: May 15, 2021 5:34 pm | Last updated: May 15, 2021 at 5:34 pm