ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ജൂണിലു‌ തുടരും; ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആയിരം രൂപ വീതം ധനസഹായം

ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ജൂണിലു‌ തുടരും; ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആയിരം രൂപ വീതം ധനസഹായം

Posted on: May 14, 2021 7:44 pm | Last updated: May 14, 2021 at 7:59 pm