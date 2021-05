അറബിക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെട്ടു; സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത, ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

Posted on: May 13, 2021 3:21 pm | Last updated: May 13, 2021 at 4:41 pm