ചെന്നൈയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശനം കിട്ടാത്ത ആറ് കൊവിഡ് രോഗികള്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു

Posted on: May 13, 2021 10:53 am | Last updated: May 13, 2021 at 10:53 am