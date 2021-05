മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവചനം

മനുഷ്യ സഹജമായ വാത്സല്യത്തിന്റെ മാതൃഭാവത്തെ വന്ദിക്കാതെ ആ പലഹാരത്തെ തൊടാനാകില്ല. എന്റെ കുട്ടികൾ ആ പലഹാരങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാരായിരുന്നു. നോമ്പിന്റെ സ്മരണകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിറയുന്ന വിശപ്പിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത നിലവിളികൾ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്. വിശക്കുന്നവന്റെ ദൈന്യം തിരിച്ചറിയാത്ത സമ്പത്തെന്തിന് . ദുർമേദസ്സിന്റെ കോശങ്ങളിൽ കരുണയുടെ പ്രാർഥനാവചനം കയറിയിറങ്ങുമ്പോൾ ലാളിത്യമുണ്ടാകണം. സ്‌നേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഏതു ദേശത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നത്, ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്.

