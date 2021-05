ഈദാഘോഷത്തിലെ രുചിഭേദങ്ങൾ

പഠാണികളുടെ സംസ്‌കാര രീതികൾ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും വ്യത്യാസം പ്രകടമാണ്. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളാണ് ഖജൂർ, മോട്ട്‌ലെഡു, ഖാരിയ, പൂരൻ, സേവിയാൻ, സിത്തരിയ തുടങ്ങിയവ. വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അഫ്ഗാൻ ടച്ച് ഉണ്ടാകും. ഈ വിഭവങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കും അവരുടെ തീൻമേശകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

