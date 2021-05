കൊറോണ ജൈവായുധമോ?

കടുത്ത ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്ത് ജൈവായുധ നിര്‍മാണവും പ്രയോഗവും. ജീവന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ജീവനെ വിവേചനമില്ലാതെ ഹനിക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചതാണ് ജൈവായുധ നിര്‍മാണവും പരിശീലനവും.

