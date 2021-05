കൊവിഡ് ബാധിച്ച ഗൃഹനാഥനെ ഗ്രാമത്തില്‍ കയറ്റിയില്ല; വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെ തടഞ്ഞ് മാതാവ്

Posted on: May 5, 2021 3:04 pm | Last updated: May 5, 2021 at 3:06 pm