നിയന്ത്രണം പാളിയാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാകും

ഫലം പുറത്തുവരുന്നതോടെ അണപൊട്ടുന്ന ആവേശത്തിൽ അണികൾ പരിസരബോധം മറക്കാനാണ് സാധ്യത. അന്നേരം സർക്കാർ കോടതിക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ വിസ്മരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്.

Posted on: May 2, 2021 8:49 am | Last updated: May 2, 2021 at 8:49 am