കൊവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സീനും; ഒന്നര ലക്ഷം ഡോസ് രാജ്യത്തെത്തി

Posted on: May 1, 2021 7:43 pm | Last updated: May 1, 2021 at 7:43 pm