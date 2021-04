നെടുമങ്ങാട് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

Posted on: April 30, 2021 6:22 pm | Last updated: April 30, 2021 at 6:22 pm