രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു; 3.86 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം, 3,498 മരണം

Posted on: April 30, 2021 9:45 am | Last updated: April 30, 2021 at 9:46 am