വ്യാജ കൊവിഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്ന ബംഗാള്‍ സ്വദേശി മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിടിയില്‍

Posted on: April 28, 2021 7:18 pm | Last updated: April 28, 2021 at 7:18 pm