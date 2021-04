ലവ് ജിഹാദും നിഗൂഢമായ രാഷ്ട്രീയ ചരടുകളും

പോലീസും കോടതികളും തുടര്‍ച്ചയായി തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും ധ്രുവീകരണം ലാക്കാക്കിയ ഹീന പ്രചാരകര്‍ വെറുതെയിരുന്നില്ല. യു പിയിലുടനീളം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. 2013ലെ മുസഫര്‍ നഗര്‍ കലാപത്തോടെ ബി ജെ പിയും സംഘ്പരിവാരവും നേരിട്ട് പ്രചാരണത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു. രാജ്യത്തെ ഗോഡി മീഡിയകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും വിഷലിപ്തമായ പ്രചാരണത്തിന്റെ പതാക വാഹകരായി

Posted on: April 27, 2021 4:02 am | Last updated: April 27, 2021 at 12:06 am