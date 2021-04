ഓക്‌സിജൻ ക്ഷാമം; ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടും

പ്രതിദിനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 250 മെട്രിക് ടൺ ഓക്‌സിജൻ

താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ചേക്കും

സംസ്ഥാന, ജില്ലാതലങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറക്കും

Posted on: April 26, 2021 6:49 am | Last updated: April 26, 2021 at 8:52 am