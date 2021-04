കൊവാക്‌സിൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് 1,200 രൂപക്കും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകള്‍ക്ക് 600 രൂപക്കുമാണ് വില്‍ക്കുകയെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്ക്

Posted on: April 24, 2021 10:13 pm | Last updated: April 24, 2021 at 10:13 pm