വാക്‌സിനായി കേരളം 1,000 കോടി കണ്ടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

Posted on: April 24, 2021 11:09 am | Last updated: April 24, 2021 at 11:09 am