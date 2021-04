കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കും; വാക്‌സിനേഷന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 21, 2021 7:52 pm | Last updated: April 21, 2021 at 7:54 pm