മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്ക് ചോര്‍ന്നു; 22 കൊവിഡ് രോഗികള്‍ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു

Posted on: April 21, 2021 3:25 pm | Last updated: April 21, 2021 at 3:25 pm