ജീരകക്കഞ്ഞി കുടിച്ച് പാതിരാ വഅള് കേൾക്കാൻ

പഴയകാലത്ത് ഉപദേശ നിർദേശങ്ങളേക്കാളും പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നവരായിരുന്നു കൂടുതലും. മതബോധമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെയും കാരണവന്മാരെയും കണ്ടു പഠിക്കുന്ന തലമുറയായിരുന്നു അന്ന് വളർന്നുവന്നിരുന്നത്.

നോമ്പോർമ

Posted on: April 21, 2021 11:54 am | Last updated: April 21, 2021 at 11:54 am