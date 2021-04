മണ്ണില്ലാതെ വിളവ്; ഈ കൃഷി വേറെ ലെവലാ…

പിഴുതുമാറ്റാനാകാത്ത ആത്മവീര്യമാണ് ഈ കർഷകനെ അനന്യസാധാരണമായ കൃഷിരീതിക്ക് പ്രചോദിതനാക്കിയത്. സത്വരവും ഉജ്ജ്വലവുമായിരുന്നു കൃഷിയിലെ ആ വിജയം. കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറെ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരൾച്ച മറികടക്കാൻ കൂടിയാണ് വർഗീസ് മണ്ണില്ലാകൃഷി രീതി അവലംബിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറെ ആഘാതമേൽപ്പിച്ച ഇടം കൂടിയാണ് ഈ നാടെന്നതിനാൽ ഈ കൃഷിരീതിക്ക് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്യാരറ്റ്, ബിറ്റ്‌റൂട്ട്, ചെറിയുള്ളി, സവാള, കൂർക്ക, കിഴങ്ങ്, തക്കാളി തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വർഗീസിന്റെ വേറിട്ട കൃഷിയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കൃഷിരീതിയുടെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

Posted on: April 19, 2021 3:21 pm | Last updated: April 19, 2021 at 3:21 pm