അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ പിണറായി മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചത് അഞ്ച് മന്ത്രിമാര്‍

Posted on: April 13, 2021 2:38 pm | Last updated: April 13, 2021 at 2:41 pm