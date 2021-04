‘എന്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കാന്‍ വെമ്പുന്നവര്‍ക്ക് തത്ക്കാലം ആശ്വസിക്കാം; കൊല്ലാം, തോല്‍പ്പിക്കാനാകില്ല: ജലീല്‍

Posted on: April 13, 2021 1:31 pm | Last updated: April 13, 2021 at 1:36 pm