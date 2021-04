സുകൃതങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്യാം

മറ്റെല്ലാ ആരാധനകളില്‍ നിന്നും നോമ്പിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത്, അത് അല്ലാഹുവും അടിമയും മാത്രം അറിയുന്ന ഇബാദത്താണ് എന്നതാണ്. അഥവാ അല്ലാഹുവിനും അടിമക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു രഹസ്യമായ ബന്ധം എന്ന നിലയിലുള്ള തലം അതിനുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ, അല്ലാഹു ആ നിലയില്‍ പരിഗണിക്കുന്ന ഇബാദത്ത് എന്ന നിലയില്‍, വളരെ മഹത്വം കല്‍പ്പിച്ചും ആദരവോടും കൂടി നമുക്കത് ചെയ്യാനാകണം.

Posted on: April 13, 2021 4:02 am | Last updated: April 13, 2021 at 12:42 am