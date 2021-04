വോട്ടര്‍മാരെ പണമെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുകയാണോ?

തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സ്‌ക്വാഡുകള്‍ ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് 87.84 കോടിയുടെ പണവും പാരിതോഷികങ്ങളുമാണ്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിലാണ് ഇവ പിടികൂടിയത്. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതല്‍ വരുമിത്.

