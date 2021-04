ആരൊക്കെയാണ് അപകടകാരികൾ?

അതേ രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കേസുകളിലുൾപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങളോളം ജയിലറകളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കോടതിയിൽ പോലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ അപഹാസ്യത മറ്റെന്താണുള്ളത്?

Posted on: April 11, 2021 5:00 am | Last updated: April 10, 2021 at 11:49 pm