ബൂത്ത് പിടുത്തവും കള്ളവോട്ടും നടന്നു; തളിപ്പറമ്പില്‍ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി

Posted on: April 6, 2021 9:35 pm | Last updated: April 6, 2021 at 9:35 pm