ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഒളിയജന്‍ഡകള്‍

ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം ശബരിമലയിലും ലവ് ജിഹാദിലും വ്യക്തിപരമായ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു.

Posted on: April 5, 2021 5:00 am | Last updated: April 4, 2021 at 11:11 pm