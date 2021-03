മുറിഞ്ഞ ജീവിതകാലത്തെ മുറിജീവിതം

തീർത്തും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭാവുകത്വത്തെയാണ് നാം ആധുനികത എന്നു വിളിച്ചുപോന്നത്. പ്രപഞ്ച ഗോപുരവാതിൽ തുറന്ന് പണ്ടു മനുഷ്യൻ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള വീരഗാഥകളായിരുന്നു ആധുനികത. ആധുനികതാ വിമർശവും അക്കാലത്തു തന്നെയുള്ള കവിതകളിൽ നിലീനമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സാഹിത്യ ഭാവുകത്വമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഉത്തരാധുനികതയോടെയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ ഭാവുകത്വലോകം മനുഷ്യൻ അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്തിലെങ്ങനെയാണ് തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന്് കൊവിഡ് കാലത്തെ മലയാള കവിതകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. അതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കവിതയാണ് വീരാൻകുട്ടിയുടെ മുറിജീവിതം.

