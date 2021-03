ബിബി തോറ്റാൽ മോദിക്കെന്താണ്?

തന്റെ പേരിൽ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളും മറച്ച് വെക്കാനാണ് ജൂതവികാരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. എന്നാൽ അത് വേണ്ടവിധം വിജയിച്ചില്ല.

Posted on: March 28, 2021 5:00 am | Last updated: March 27, 2021 at 11:19 pm