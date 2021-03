ഇ ഡിക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം തിരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രംഗത്തു വന്നത്.

Posted on: March 28, 2021 5:00 am | Last updated: March 27, 2021 at 11:14 pm