രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മരവിപ്പിക്കല്‍; ഫെഡറലിസം പിന്നെയും ഭീഷണിയില്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇടപെടാന്‍ പാടില്ലെന്ന് നിരവധി സുപ്രീം കോടതി വിധികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത നിറവേറ്റേണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തന്നെ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

Posted on: March 27, 2021 1:30 pm | Last updated: March 27, 2021 at 1:32 pm