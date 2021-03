ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കൊവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി

Posted on: March 25, 2021 6:46 pm | Last updated: March 25, 2021 at 6:46 pm