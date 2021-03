കെജ്‌രിവാളിന്റെ മാത്രം പ്രശ്‌നമല്ല ആ ബില്‍

കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാറിന് മേല്‍ ലഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതി നിയമം. ആ അര്‍ഥത്തില്‍ ബില്ല് എ എ പി- ബി ജെ പി തര്‍ക്കത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ അത്ര ചെറിയ വൃത്തത്തില്‍ ഒതുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഈ നിയമ നിര്‍മാണം.

March 24, 2021