അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് രാജിവെച്ചെങ്കിലും പ്രചാരണത്തിന് പേരിനൊപ്പം ഐ എ എസ്; ഒറ്റപ്പാലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് നോട്ടീസ്‌

Posted on: March 23, 2021 8:12 pm | Last updated: March 23, 2021 at 8:12 pm