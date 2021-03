സഊദിയുടെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി റഷ്യയുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം ഞായറാഴ്ച

Posted on: March 20, 2021 10:00 pm | Last updated: March 20, 2021 at 10:02 pm