സംവരണവിരുദ്ധര്‍ അറിയേണ്ട കണക്കുകള്‍

കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മില്‍ 90 ശതമാനം അധ്യാപകരും മുന്നാക്കക്കാരാണ്. ഒ ബി സിക്കാര്‍ ആറ് ശതമാനവും പട്ടികജാതിക്കാര്‍ നാല് ശതമാനവുമുള്ളപ്പോള്‍ പട്ടിക വര്‍ഗക്കാരില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ പോലുമില്ല. ആര്‍ എസ് എസ് കേന്ദ്രമുള്ള നാഗ്പൂര്‍ ഐ ഐ എമ്മില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകരും സവര്‍ണരാണെന്നത് യാദൃച്ഛികമാകാനിടയില്ല. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അധ്യാപകര്‍ ഇത്ര ദയനീയമായി കുറവായിട്ടും നിയമനത്തില്‍ സംവരണം പാലിക്കാതിരിക്കാന്‍ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ‘മ്ലേച്ചന്റെ' സാന്നിധ്യം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധം ഇവരില്‍ വംശീയവെറി ആഴത്തില്‍ വേരൂന്നിയെന്നാണ്.

Posted on: March 18, 2021 11:51 am | Last updated: March 18, 2021 at 2:29 pm