ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബഹളങ്ങള്‍

നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി അനുസരിക്കുന്ന കാലം അവസാനിച്ചുവെന്ന തുറന്നു പറച്ചിലാണത്. ആ നിലക്ക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ചൊല്ലിയുള്ള ബഹളങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം.

Posted on: March 15, 2021 5:00 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:19 pm