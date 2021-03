പഴമയുടെ പ്രൗഢിയിൽ ചുവന്ന ദ്വീപ്

റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുരാതന മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം ചുവന്ന ദ്വീപ് എന്നും പവിഴ മുത്തുകളുടെ ഗ്രാമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇവിടെ താമസം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദ്വീപ് പ്രദേശമായിരുന്ന ഇവിടം ചെറുഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയത് 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സാബ് ഗോത്രക്കാരാണ്. മത്സ്യബന്ധനത്തോടൊപ്പം കടലിൽ ഊളിയിട്ട് മുത്തും പവിഴവും വാരുന്നത് കുലത്തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് സാബ് ഗോത്രം.

Posted on: March 14, 2021 11:44 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:44 am