വിഭാഗീയതയുടെ വേരറുത്ത സമര മാതൃകകൾ

സമൃദ്ധമായ സമര വായനയാണ് കൃതി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. നാട്ടുചരിത്രങ്ങളും സർഗാത്മക പ്രതിരോധവുമെല്ലാം മലബാറിന്റെ പൈതൃക, സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

അതിഥി വായന: മലബാർ പോരാട്ടം: ചരിത്രവും നാട്ടു ചരിത്രവും - കെ എം ജാഫർ

Posted on: March 14, 2021 11:27 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:29 am