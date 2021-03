മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിളക്കുമാടം ജ്വലിച്ചു തന്നെ

ഫോട്ടോ | പി കെ നാസർ, ടി എച്ച് ജദീർ മണ്ണ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞവരുടെ ഓര്‍മകള്‍ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണിനെ ഈറനാക്കുന്നു. കൈവിട്ടുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്കുറിച്ചോര്‍ക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും അശക്തരാകുന്നു. സര്‍ക്കാറും വിവിധ ഏജന്‍സികളും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ പുനരധിവാസത്തില്‍ പുതു ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണവര്‍. ചില കുടുംബങ്ങള്‍ പണി തീര്‍ന്ന പുതിയ വീടുകളിലേക്കു മാറിയിരിക്കുന്നു. കുറേ പുതിയ വീടുകള്‍ പണി തീര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Posted on: March 14, 2021 11:09 am | Last updated: March 14, 2021 at 11:09 am